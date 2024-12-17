Друзья командира ВСУ привязывали солдат к кресту и сажали в клетку

Командование 211-й бригады Вооруженных сил Украины пытало военнослужащих за отказ отдать деньги. Временная следственная комиссия получила материалы еще осенью, но разбирательство началось лишь сейчас, сообщила сайту «Новости. LIVE» депутат Юлия Яцик.

Она заявила, что врачи диагностировали у пострадавших военнослужащих переломы костей черепа и носа, разрывы внутренних органов и другие тяжелые травмы. Яцик обвинила командование в пытках.

«Некоторые командиры прибегают к созданию клеток. Это делают, чтобы человек отрезвел в холоде. Однако в этом случае в клетках держали лиц, не соглашавшихся сотрудничать с сыном начальника штаба этой бригады, выполнять задачи, предоставлять средства», — рассказала она.

Диктофонные и видеозаписи поступили в Раду в сентябре. Яцик удивило, что издевательства предали огласке лишь спустя три месяца.

Военнослужащие 211-й бригады пожаловались журналистам на вымогательства со стороны руководства — родственников и друзей комбрига Олега Побережнюка. Они избивали и привязывали солдат к деревянному кресту за отказ дать взятку.

О внутренних конфликтах в ВСУ сообщил также один из попавших в плен военнослужащих. Он рассказал, как двое пьяных солдат застрелили офицеров.