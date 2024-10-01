Депутат Заварзин призвал к действиям после доклада ООН о пытках ВСУ

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о пытках российских военнопленных на Украине очень важен. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

По его словам, пора раскачивать все международные организации и дать огласке все ужасные преступления ВСУ. Россия старается рассказывать о действиях украинских войск в отношении пленных на всех международных площадках. Публикация данных в ООН — это правильно, отметил депутат.

«Поэтому, я считаю, это положительный момент. Только, единственное, чтобы это не просто в закутке поговорили и все, а чтобы после этого проявляли действия», — подчеркнул парламентарий.

Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» ранее заметили среди личных вещей спецназовца ВСУ инструмент для клеймения. Его могли использовать для пыток российских военнопленных, сообщил командир бригады «Ахра» Авидзба.