Пьяные солдаты застрелили офицеров. Украинский пленный рассказал о конфликтах в ВСУ

На Пасху два пьяных украинских солдата застрелили офицеров ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости» сдавший в плен украинский военный.

«По-моему, на Пасху, двое военнослужащих застрелили двоих офицеров. Один из них (из убитых — прим. ред.) был замполит, другой — не знаю кто. <…> Те [солдаты] были пьяные», — сообщил собеседник агентства.

Военнопленный рассказал, что офицеры высказывали какие-то претензии к солдатам. А те обиделись, так как считали себя настоящими героями и защитниками страны. Разозлившись, они открыли по офицерам огонь. В результате стрельбы офицеры погибли, а солдат наказали за убийство, заключил военный.

Ранее боец из ДНР рассказал о пытках в украинском плену. По словам мужчины, сначала ему выстрелили в голову — пуля прошла навылет, повредила ухо и правую скулу. После этого его пытали: били, обливали холодной водой, прострелили ногу. В марте прошлого года пленного обменяли и вылечили в военном госпитале Подольска.