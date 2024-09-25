Запад развязал конфликт на Украине, и единственным способом остановить его станет победа России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом в интервью ТАСС в преддверии 79-й сессии Генассамблеи ООН.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. <…> Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — сказал он.

Лавров призвал исполнять Устав ООН, утвержденный много лет назад, вместо того, чтобы вносить какие-либо изменения. Министр заявил, что для возвращения к истокам организации Западу следует осознать, что Россия победит.

Глава МИД России ранее раскрыл роль НАТО в ударах украинских войск по России. Он заявил, что западные страны предоставляли не только оружие, но данные военно-космической разведки для выбора целей поражения.