Раскрыта роль НАТО в ударах ВСУ по России
Лавров обвинил НАТО в передаче ВСУ координат для целей на территории России
Украинские боевики для ударов по территории России ориентируются на данные военно-космической разведки НАТО для выбора целей. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе круглого стола с участием послов 80 государств. Прямую трансляцию встречи вел RT.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ВСУ используют полученные координаты для выбора целей на территории России.
«„Натовцы“ передают Киеву, помимо вооружений, все более и более дальнобойных, данные своей военно-космической разведки, эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей», — заявил Лавров.
Министр добавил, что в результате под обстрелы попадают жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленности и энергетики. Все атаки украинских сил прямо координируются странами НАТО.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что снятие запрета на использование украинскими боевиками дальнобойного оружия еще больше втянет страны Запада в конфликт. Он добавил, что главной целью ВСУ снова станут социальные объекты, как это происходит сейчас.