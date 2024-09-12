Лавров обвинил НАТО в передаче ВСУ координат для целей на территории России

Украинские боевики для ударов по территории России ориентируются на данные военно-космической разведки НАТО для выбора целей. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе круглого стола с участием послов 80 государств. Прямую трансляцию встречи вел RT .

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ВСУ используют полученные координаты для выбора целей на территории России.

«„Натовцы“ передают Киеву, помимо вооружений, все более и более дальнобойных, данные своей военно-космической разведки, эти данные используются для определения местонахождения и поражения целей», — заявил Лавров.

Министр добавил, что в результате под обстрелы попадают жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленности и энергетики. Все атаки украинских сил прямо координируются странами НАТО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что снятие запрета на использование украинскими боевиками дальнобойного оружия еще больше втянет страны Запада в конфликт. Он добавил, что главной целью ВСУ снова станут социальные объекты, как это происходит сейчас.