Дрозденко предложил наградить бойцов за уничтожение БПЛА в Ленобласти

Дрозденко: при ликвидации дронов в Ленобласти жертв и разрушений нет

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил наградить военных за уничтожение беспилотников ночью 29 июля. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

При уничтожении БПЛА, по его данным, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали. Обнаружение дронов и четкую работу средств противовоздушной обороны обеспечили оборудованные вместе с военными рубежи обороны, подчеркнул губернатор.

«Обратился к командованию 6-й армии ПВО с предложением о поощрении отличившихся военнослужащих», — добавил Дрозденко.

По данным Минобороны, минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 39 украинских беспилотников над пятью российскими регионами. По три дрона ликвидировали над Ленинградской и Воронежской областями. Еще 19 беспилотников самолетного типа уничтожили над Курской областью и девять — над Белгородской.

Днем ранее украинские боевики атаковали дронами поселок Медвенка и город Суджа в Курской области.