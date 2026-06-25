Один мирный житель погиб и двое пострадали после атаки ВСУ в Херсонской области

В результате украинской атаки в Херсонской области погиб один мирный житель, еще двое пострадали. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере «Макс» .

«За последние сутки в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, еще двое ранены», — написал он.

По словам Сальдо, ранен мирный житель 1952 года рождения в Новой Збурьевке. Также ранения получил мужчина 1989 года рождения в результате удара беспилотника по грузовику на автодороге М-17 «Херсон — Джанкой — Керчь» в Каланчакском районе. Обоих пострадавших отвезли в больницу.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что два человека погибли и четверо пострадали при атаке ВСУ. По его словам, дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль недалеко от села Солова Стародубского района. В итоге погибли водитель и 15-летняя пассажирка. Транспортное средство полностью сгорело.