Дроны ВСУ снабжали российских бойцов сигаретами и шоколадом

Украинские военные по ошибке снабжали бойцов ВС России продуктами. Беспилотник «Баба-Яга» доставлял им шоколад и сигареты, рассказал РИА «Новости» штурмовик 51-й армии с позывным Каскад.

«„Баба Яга“ регулярно привозила, сбрасывала снабжение на позиции и кормила наших пацанов. Курили сигареты, пили воду», — отметил он.

По словам военнослужащего, до недавнего времени на этой позиции находились четыре украинских полицейских стрелка. Российские бойцы сбросили в окоп гранату, после этого солдаты сдались в плен. При этом доложить своему командованию о пленении они не могли, поэтому туда продолжались поставки с «Бабой-Ягой».

Ранее российский военнослужащий с позывным Босяк уговорил сдаться 13 солдат ВСУ в Курахове. Он сообщил боевикам, что они попали в окружение, поэтому лучше добровольно сложить оружие.