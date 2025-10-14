Обломки дрона повредили энергообъект в Нижегородской области

Ночью в Нижегородской области обломки сбитого беспилотника повредили энергетический объект, вызвав короткое отключение электричества. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале .

«В настоящее время электроснабжение восстановлено. На месте инцидента работают специалисты», — уточнил он.

Системы противовоздушной обороны в Нижегородской области предотвратили атаку беспилотников. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

За ночь российские системы ПВО сбили 40 дронов в регионах. В Нижегородской области ликвидировали три беспилотника.

Из-за атаки БПЛА в Тамбовской области получили повреждения несколько домов и авто. Никто из мирных жителей не пострадал. На месте происшествия работают спецслужбы.