Несколько домов получили повреждения из-за атаки БПЛА в Тамбовской области

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали Первомайский округ Тамбовской области. Несколько частных домов и автомобилей получили повреждения, сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале .

«В результате террористической атаки БПЛА киевского режима <… > получили незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве выбиты стекла) и припаркованных автомобилей. Пострадавших нет», — написал он.

На месте происшествия работают все необходимые службы. В данный момент специалисты оценивают ущерб, нанесенный мирным жителям.

Губернатор поручил оказать помощь владельцам поврежденных домов.

Российские системы ПВО сбили за ночь 40 дронов над регионами. Больше всего БПЛА военные ликвидировали под Белгородом — там уничтожили 17 аппаратов. В Воронежской области сбили 12 беспилотников, в Нижегородской — три, в Тамбовской — два.