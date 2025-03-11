Украина признала атаку на нефтепровод «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» был одной из целей атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции „Стальной конь“ (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода „Дружба“», — отметили в сообщении.
Также уточняется, что массированную атаку БПЛА организовали спецслужбы и подразделения ВСУ.
Украинские военные попытались тремя дронами
ударить по станции «Транснефть-Дружба» в Брянской области в ночь на 11 марта. Российские системы ПВО успели их перехватить и ликвидировать. Местные власти подтвердили информацию об атаке украинских беспилотников.
Позже министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия
расценила атаку дронов ВСУ на нефтепровод «Дружба» как нападение на свой суверенитет.
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