Украина признала атаку на нефтепровод «Дружба»

Нефтепровод «Дружба» был одной из целей атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Зафиксированы взрывы в районе линейно-производственной диспетчерской станции „Стальной конь“ (Орловская область РФ), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода „Дружба“», — отметили в сообщении.

Также уточняется, что массированную атаку БПЛА организовали спецслужбы и подразделения ВСУ.

Украинские военные попытались тремя дронами ударить по станции «Транснефть-Дружба» в Брянской области в ночь на 11 марта. Российские системы ПВО успели их перехватить и ликвидировать. Местные власти подтвердили информацию об атаке украинских беспилотников.

Позже министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия расценила атаку дронов ВСУ на нефтепровод «Дружба» как нападение на свой суверенитет.