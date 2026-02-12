Дроны ВСУ атаковали Тамбовскую область

Украинские беспилотники атаковали Тамбовскую область, над регионом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Жители Мичуринска рассказали, что мощные взрывы прогремели в окрестностях города около 02:00. Очевидцы услышали как минимум шесть-восемь сильных хлопков, а после этого заметили возгорание и задымление в одном из районов.

Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях из-за атаки дронов ВСУ пока отсутствует.

Ранее украинские боевики ударили ракетами по Белгороду и области, в ряде муниципалитетов отключилась электроэнергия. До этого дежурные системы ПВО ликвидировали три украинских дрона, атаковавших Татарстан. Обошлось без пострадавших и разрушений.