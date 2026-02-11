ВСУ ударили ракетами по Белгороду

Гладков сообщил о ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Украинские боевики нанесли ракетный удар по Белгороду и области. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

Удар пришелся по объектам инфраструктуры. В нескольких муниципалитетах произошло отключение электроэнергии.

Аварийные и оперативные службы приступили к ликвидации последствий. Информацию о других разрушениях и возможных последствиях уточняют.

Гладков пообещал держать ситуацию на контроле и сообщать новые данные по мере поступления. Ранее регион неоднократно подвергался обстрелам и атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в Белгороде восстановили отопление после ударов ВСУ. Атаки оставили около 80 тысяч белгородцев без тепла, три тысячи — без газа.