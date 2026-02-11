Средства ПВО сбили три беспилотника во время атаки на Татарстан

Системы противовоздушной обороны сбили три беспилотника во время атаки на Татарстан. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«В результате слаженной работы служб три БПЛА сбиты. Жертв и разрушений нет. Все предприятия работают в штатном режиме», — заявила руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Власти республики объявили угрозу атаки с раннего утра. Это привело к временным ограничениям в аэропортах Казани и Нижнекамска и задержке более 20 рейсов.

Один из сбитых дронов упал недалеко от жилого массива Залесный в Казани. Оперативные службы эвакуировали жителей нескольких домов на улице Аксакова и детей из детского сада № 147 для проверки безопасности. В администрации районов пообещали, что люди смогут вернуться в свои квартиры сразу после завершения осмотра территории.

Всего за два часа утром 11 февраля над российскими регионами сбили 10 беспилотников.