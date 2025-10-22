Дроны ВСУ атаковали предприятие в Дагестане

Меликов: БПЛА ночью атаковали одно из предприятий в Дагестане

Украинские беспилотники атаковали одно из предприятий Дагестана, в регионе объявили режим беспилотной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, информации о пострадавших и жертвах нет, сведения о степени разрушений уточняются.

«Органы власти работают в режиме оперативного штаба, на месте действуют ответственные службы. Принимаются необходимые меры для безопасности граждан и объектов», — написал Меликов.

Глава региона призвал соблюдать меры предосторожности, избегать открытых участков улиц. Также он напомнил, что в Дагестане ввели запрет на публикацию информации об ударах дронов ВСУ, дислокации сил Минобороны России и важной инфраструктуры.

«Сохраняйте благоразумие и спокойствие! Не верьте слухам, доверяйте официальным источникам!» — добавил Меликов.

Также ранее стало известно, что здание предприятия пострадало при налете дронов в Мордовии.