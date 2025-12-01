Силы ПВО отразили атаку беспилотника в Смоленской области

В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале .

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте падения обломков работают оперативные службы», — написал он.

Анохин призвал местных жителей соблюдать меры безопасности. В случае обнаружения частей БПЛА — не приближаться. Сразу позвонить в экстренные службы.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Киришским. До этого глава региона сообщил о введении режима беспилотной опасности.

Также ночью ВСУ попытались атаковать Ростовскую область. В пригороде Ростова-на-Дону прогремели мощные взрывы. Еще громкие звуки услышали жители Таганрога. Перед этим в небе раздался нарастающий гул.