Украина вновь попыталась атаковать Ростовскую область, слышны взрывы

Очевидцы сообщили о серии мощных взрывов в пригороде Ростова-на-Дону. Аналогичная информация поступила также из Таганрога, как утверждает Telegram-канал Shot .

Представители издания связались с местными жителями. По их словам, в центре и на севере Таганрога прозвучали не менее пяти взрывов. Перед этим люди слышали нарастающий гул. Ночное небо озарили яркие вспышки.

Власти Таганрога объявили по всему городу режим воздушной опасности. Мэр города посоветовала жителям спрятаться в помещениях без окон. Градоначальница попросила сограждан не паниковать.

Кроме того, над Ростовом-на-Дону ПВО России сбивает российские беспилотники. Взрывы слышны к северу и западу от города. Громкие звуки раздались и в Азове, этот город находится примерно в 10 километрах от Ростова.

Украина в конце ноября активизировала атаки по объектам в Ростовской области. В ночь на 29 ноября обломки беспилотников ВСУ повредили в этом регионе несколько домов.

Массированный налет на Таганрог ВСУ предприняли в ночь на 25 ноября. Беспилотники повредили 451 квартиру.