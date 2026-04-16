Дроны ВС России уничтожили семь станций РЭБ ВСУ за неделю

Подразделения войск БПЛА группировки «Север» за прошедшую неделю ликвидировали семь станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода БПС с позывным Юла.

Операторы разведывательных и ударных дронов ведут круглосуточное наблюдение за вражескими позициями. Станции РЭБ маскируют, но их все равно удается найти и уничтожить.

«Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ уничтожили семь станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области», — заявил Юла.

По его словам, противостояние идет тяжело, ВСУ активно мешают работе беспилотников. Ликвидация сил РЭБ позволяет ВС России массово использовать различные типы разведывательных и ударных дронов.

Накануне российские войска ударили по топливным объектам Украины, которые использовали ВСУ.