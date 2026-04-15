ВС России ударили по используемым ВСУ объектам топливной инфраструктуры

Российские войска в течение суток атаковали украинские объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России поразили цели с помощью авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Также военные ударили по месту запуска беспилотников и пунктам временной дислокации боевиков ВСУ.

Позже в Минобороны подтвердили, что артиллерия поразила опорные пункты, склад боеприпасов, живую силу и пункт управления БПЛА.

Ранее военнослужащие группировки войск «Север» сорвали ротацию противника в Сумской области. Начальник расчета БПЛА 44-го армейского корпуса с позывным Гриф рассказал что ВСУ попытались выдвинуться к линии боевого соприкосновения на квадроцикле, но транспорт уничтожили с помощью ударных беспилотников.

Благодаря профессиональным действиям российских бойцов украинским боевикам не удалось доставить сослуживцам боеприпасы.