Дроны атаковали нефтебазу в Калужской области | 360°

10 мая 2024, 03:23
Дроны атаковали нефтебазу в Калужской области
Shot: украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области
Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области. По словам местных жителей, звуки взрывов раздавались в районе «Первого завода», сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, рядом со станцией Полотняный завод. До этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА. После этого в районе местной нефтебазы появились клубы дыма. Официальной информации пока не поступало.
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Ранее стало известно, что в Подольске уничтожили украинский БПЛА, летевший на Москву, писал «ФедералПресс». Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков дрона разрушений и пострадавших нет.
Украинские боевики также атаковали с беспилотника автозаправочную станцию в Курской области. Из обслуживающего персонала никто не пострадал.
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