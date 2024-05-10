Дроны атаковали нефтебазу в Калужской области | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 03:23 Дроны атаковали нефтебазу в Калужской области Shot: украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Калужской области Unsplash

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Беспилотники ВСУ атаковали НПЗ в Калужской области. По словам местных жителей, звуки взрывов раздавались в районе «Первого завода», сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, несколько мощных взрывов прозвучали в Дзержинском районе, рядом со станцией Полотняный завод. До этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА. После этого в районе местной нефтебазы появились клубы дыма. Официальной информации пока не поступало.

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Ранее стало известно, что в Подольске уничтожили украинский БПЛА, летевший на Москву, писал «ФедералПресс». Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, на месте падения обломков дрона разрушений и пострадавших нет.

Украинские боевики также атаковали с беспилотника автозаправочную станцию в Курской области. Из обслуживающего персонала никто не пострадал.