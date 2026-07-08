Бойцы «Севера» ликвидировали два пункта управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Разведчики-операторы БПЛА группировки «Север» нашли и ликвидировали два замаскированных пункта управления беспилотниками ВСУ в Сумской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил командир разведывательного расчета с позывным Орлан.

«Заметили подозрительную активность: несколько антенн, следы от транспортных средств и вынесенные солнечные панели — явные признаки автономного пункта управления БПЛА», — сказал военный.

Он уточнил, что при более тщательном осмотре были обнаружены сразу две цели, находившиеся на определенном расстоянии друг от друга.

Орлан предположил, что украинские военные пытались дублировать управление. В итоге российские бойцы нанесли удары FPV-дронами по обеим целям. Оба пункта управления были уничтожены. Теперь способность ВСУ управлять БПЛА на этом участке существенно снизилась.

Ранее ВС России уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на Славянском направлении.