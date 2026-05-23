Дроноводы «Днепра» поразили технику ВСУ на рекордной дистанции в 85 км

Боец Жнец: дрон «Буратино» уничтожил технику ВСУ на рекордной дистанции в 85 км

В Херсонской области операторы БПЛА 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» поразили транспорт ВСУ на расстоянии 85 километров, установив рекорд по дальности применения FPV-дрона «Буратино». Об этом ТАСС рассказал оператор-корректировщик FPV-расчета с позывным Жнец.

«При хороших погодных условиях, когда ветер дул в сторону противника, мы полетели на свободную охоту и параллельно производили доразведку. Использовали „птицу“ „Буратино“. Мы пролетели 85 километров», — сказал военный.

По его словам, они обнаружили автомобильную технику и бойцов ВСУ. Транспорт они уничтожили, что подтвердили операторы разведывательных БПЛА «Орлан».

Дроноводы «Днепра» поразили цель у границы Херсонской и Николаевской областей. По словам Жнеца, им не хватило буквально пары километров, чтобы долететь до соседнего региона.

Ранее дроноводы группировки войск «Север» уничтожили британскую ББМ Land Rover Snatch в сумской области. БПЛА влетел в автомобиль, взорвав его изнутри.