Дрон-камикадзе попытался подорвать трактор в белгородском селе | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 12:35 Дрон-камикадзе попытался подорвать трактор в белгородском селе Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал трактор в селе Леоновка РИА «Новости»

Читать 360 в

Украинский дрон-камикадзе атаковал работающий в поле трактор в селе Леоновка. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Населенный пункт, где атаковали технику, находится в Валуйском городском округе. В результате взрыва, по данным главы региона, никто не пострадал.

Реклама

«Транспортное средство повреждено. Оперативные службы работают на месте», — заключил губернатор.

Ранее о последствиях очередной атаки ВСУ на поселок Теткино сообщал в Telegram глава Курской области Роман Старовойт. По его словам, удар нанесли в ночь на 10 мая. В результате загорелись три жилых дома.

«Три дома загорелись после атаки дронами-камикадзе и сброса взрывных устройств с коптеров. Из местных жителей никто не пострадал», — написал он.