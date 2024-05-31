Дрон ВСУ атаковал подстанцию в Запорожской области

Балицкий: украинские боевики атаковали подстанцию в городе Пологи под Запорожьем

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Фото: Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий/Telegram

Боевики ВСУ атаковали подстанцию в городе Пологи Запорожской области. Об этом рассказал губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Зафиксирована атака на город Пологи вражеским беспилотником», — написал он.

Во время удара ВСУ специалисты проводили работы на подстанции. Пострадавших нет. Однако повреждения получило само оборудование. Угроза повторных атак в городе сохраняется, уточнил Балицкий.

Он добавил, что бригады предприятия продолжают работы. Бесперебойную подачу электроэнергии планируют восстановить в течение дня.

Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Белгородскую область. Средства ПВО уничтожили три дрона ВСУ. Ранее в этот же день украинские боевики ударили дроном-камикадзе по молокозаводу под Белгородом. Пострадавших в результате происшествия не было.

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