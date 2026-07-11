Из-за атаки БПЛА погиб матрос технического судна в Таганрогском заливе

Украинские боевики атаковали ночью с помощью БПЛА суда в Таганрогском заливе. Жертвой налета беспилотников стал матрос технического судна, заявил в «Максе» губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Выражаю соболезнование семье и близким погибшего», — отметил он.

Всего в заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения, в том числе танкер, перевозящий метанол. Суда получили незначительные повреждения, угрозы разлива и течи нет.

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали более 15 беспилотников. Атаки зафиксировали в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.

Губернатор обратил внимание, что беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется, и призвал жителей быть осторожными.

В течение 10 июля над Россией уничтожили 144 украинских БПЛА самолетного типа. Налеты отбили в Крыму, на Кубани, над акваторией Черного моря, в Московском регионе, Белгородской, Брянской и других областях.