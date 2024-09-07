Дрон сбили у порога Верховной Рады

Беспилотник атаковал здание Верховной Рады в украинской столице. Об этом заявил депутат Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что БПЛА нейтрализовали «у порога» здания. Подробности случившегося депутат не привел. К посту он прикрепил фотографию со сбитым дроном.

В ночь на 7 сентября боевики ВСУ с помощью беспилотника атаковали Воронежскую область. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, но из-за рухнувших обломков вспыхнул пожар. Пламя перешло на взрывоопасные предметы, началась детонация.

Губернатор региона Александр Гусев рассказал, что ЧП произошло в Острогожском районе области. В результате пожара и детонации никто не пострадал. Жителей расположенного неподалеку села временно эвакуировали.

Ранее обломки БПЛА обнаружили в лесу в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша заявил, что жители иногда находят фрагменты дронов раньше спецслужб. Он попросил соблюдать осторожность и не приближаться к опасным находкам.