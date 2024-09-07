Обломки БПЛА обнаружили в лесу в Калужской области

В Козельском районе в лесу обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале .

Иногда местные жители раньше спецслужб находят обломки вражеских дронов, по которым сработали системы противовоздушной обороны.

«Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными», — написал Шапша.

Он призвал следовать ряду правил при обнаружении БПЛА. Необходимо сообщить о находке экстренным службам, не приближаться к дрону и не трогать его запчасти — на них может быть взрывчатка. Взрослые должны поговорить с детьми и предупредить их об опасности.

Средства ПВО и РЭБ рано утром 7 сентября обнаружили и подавили украинский беспилотник в Воронежской области. Из-за падения обломков начался пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Жителей одного из сел решили временно эвакуировать.