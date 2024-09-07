Пожар разгорелся после падения беспилотника в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области на месте падения обломков БПЛА разгорелся пожар

Российские системы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили украинский БПЛА в Воронежской области. Из-за падения обломков разгорелся пожар, об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«В результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — написал глава региона.

ЧП произошло в Острогожском районе. По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за детонации жителей одного села решили временно эвакуировать.

Ранее 360.ru напомнили, что нужно делать при атаке беспилотников. Передать данные о БПЛА можно в приложении Народного фронта «Радар.НФ».