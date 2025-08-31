Дрон-разведчик США засекли над Черным морем

Дрон-разведчик с позывным FORTE10 вечером 31 августа вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Достигнув нейтрального воздушного пространства над Черным морем, он принялся кружить от Севастополя до Сочи.

Беспилотник RQ-4 Global Hawk не впервые ведет разведку над черноморской акваторией, в июне он летал в районе Крымского моста. Технические характеристики позволяют дрону преодолевать 23 тысячи километров и находиться в воздухе до 36 часов на высоте до 18 тысяч метров. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что сбивать его нельзя по нормам международного права.