Дрон-разведчик США засекли над Черным морем
Shot: американский дрон RQ-4 Global Hawk ведет разведку от Севастополя до Сочи
Американская разведка анализирует обстановку над Черным морем. Дрон RQ-4 Global Hawk засекли кружащим над нейтральными водами, сообщил Telegram-канал Shot.
Дрон-разведчик с позывным FORTE10 вечером 31 августа вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии. Достигнув нейтрального воздушного пространства над Черным морем, он принялся кружить от Севастополя до Сочи.
Беспилотник RQ-4 Global Hawk не впервые ведет разведку над черноморской акваторией, в июне он летал в районе Крымского моста. Технические характеристики позволяют дрону преодолевать 23 тысячи километров и находиться в воздухе до 36 часов на высоте до 18 тысяч метров. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил, что сбивать его нельзя по нормам международного права.