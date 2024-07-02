Военный летчик объяснил, почему дроны-разведчики НАТО у берегов Крыма не сбивали
Летчик Попов: ВС России не могут сбивать дроны НАТО возле Крыма из-за ООН
Уничтожение подлетевших к Крыму западных дронов-разведчиков расценят как нарушение международного права, поэтому российские военные лишь оттесняли их на дальнее расстояние. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил об этом News.ru.
«Этот район до сих пор не утвержден в ООН. <…> Мы не можем их сбить, поэтому только вытесняем их», — сказал он.
Попов сообщил, что Россия подала заявку в специальный комитет ООН, чтобы восстановить права на государственную границу, морские территории и воздушное пространство. По его словам, за 10 лет решение так и не получили.
У российской авиации есть и другие способы борьбы с дронами НАТО, кроме уничтожения, заявил он. Военный летчик сказал, что российские самолеты могут всячески осложнять беспилотникам полет. Например, сбрасывать топливо, включать над БПЛА форсажи, проходить рядом на большой скорости и сбивать их с курса турбулентностью.
Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk неоднократно приближались к Крыму. Они кружили над нейтральными водами.