Военный летчик объяснил, почему дроны-разведчики НАТО у берегов Крыма не сбивали

Уничтожение подлетевших к Крыму западных дронов-разведчиков расценят как нарушение международного права, поэтому российские военные лишь оттесняли их на дальнее расстояние. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов заявил об этом News.ru .

«Этот район до сих пор не утвержден в ООН. <…> Мы не можем их сбить, поэтому только вытесняем их», — сказал он.

Попов сообщил, что Россия подала заявку в специальный комитет ООН, чтобы восстановить права на государственную границу, морские территории и воздушное пространство. По его словам, за 10 лет решение так и не получили.

У российской авиации есть и другие способы борьбы с дронами НАТО, кроме уничтожения, заявил он. Военный летчик сказал, что российские самолеты могут всячески осложнять беспилотникам полет. Например, сбрасывать топливо, включать над БПЛА форсажи, проходить рядом на большой скорости и сбивать их с курса турбулентностью.

Американские беспилотники RQ-4 Global Hawk неоднократно приближались к Крыму. Они кружили над нейтральными водами.