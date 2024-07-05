Interia: В ВСУ рассказали о проблемах в ДНР из-за тактики российских войск

Выбранная российскими военнослужащими тактика ведения боя создала серьезные проблемы украинским боевикам. Об этом в разговоре с изданием Interia сообщил один из представителей украинской группировки «Хортица».

По словам собеседника издания, бойцы ВС РФ продолжают вести активный обстрел позиций ВСУ. Военнослужащим удалось выгодно распределить имеющиеся силы и подключить к атакам дроны-камикадзе «Ланцет». Не менее успешно, заметил боец ВСУ, работает и российская артиллерия. В ключевые минуты автономные установки сосредотачивают внимание украинской армии на себе, подчеркнул он.

Особые трудности ВСУ, по словам боевика, испытывают в районе Часова Яра. Солдаты ВС РФ сосредоточили на этом участке большое количество техники.

«Тактика противника такова: российская армия прячет пехоту в лесу, а затем штурмует позиции наших первых линий», — сообщил источник информагентства.

Ранее ПВО начала активную работу по воздушным целям ВСУ в районе Ростова-на-Дону. По словам губернатора региона Василия Голубева, силы противовоздушной обороны минимизировали угрозу от нескольких беспилотников.