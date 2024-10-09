Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по Шебекину

Украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ. Пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«В городе Шебекино в результате вражеского обстрела ранены три мирных жителя. Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ», — написал он.

Медики оказали мужчинам необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Еще одна пострадавшая получила слепое осколочное ранение лопатки. Бойцы самообороны передали ее бригаде скорой помощи. Женщину доставят в городскую больницу.

В городе в шести частных домах в результате удара выбило окна, повреждения получили крыши и заборы. Осколками посекло 10 машин.

Три беспилотника ВСУ атаковали два промышленных предприятия. На территории одного завода пострадала кровля производственного здания. Во втором повредило стену.

Также с беспилотника сбросили взрывчатки в селе Муром. Пострадавших нет, повреждения получили пять частных домов.

Несколько дней назад беспилотник ВСУ влетел в окно дома под Белгородом. В результате атаки пострадал ребенок.