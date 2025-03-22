Военные отразили за ночь атаки почти 50 беспилотников

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 47 дронов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Воронежской области перехватили и уничтожили 12 беспилотников, а в Белгородской — 11. Также шесть БПЛА сбили над территорией Ростовской области. По данным оборонного ведомства, семь аппаратов перехватили над акваторией Черного моря.

Под Волгоградом военные ликвидировали четыре дрона, под Астраханью — три. По одному беспилотнику также перехватили в Брянской, Курской, Самарской областях и над акваторией Азовского моря.

Ранее об атаке беспилотников на Ростовскую область рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, из-за влетевшего в многоэтажку в Ростове-на-Дону дрона пострадали два человека, их госпитализировали. Также БПЛА засекли в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.