Сенатор Климов объяснил выбор Белоусова на пост министра обороны его опытом в экономической сфере | 360°

Общество 13 мая 2024, 16:22 Сенатор Климов объяснил выбор Белоусова на пост министра обороны его опытом в экономической сфере

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Назначение Андрея Белоусова министром обороны обусловлено тем, что ситуация изменилась, и на задачи оборонного комплекса нужно смотреть шире. Таким мнением с RT поделился заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов.

Он объяснил, что подход к современным конфликтам расширяет оборонные функции. Более того, усложняет задачи, которые стояли перед властями еще в конце прошлого века.

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«Очень важно иметь специалиста, который бы помогал эту систему видеть не только исключительно с военного угла, а и во всем многообразии производственно-хозяйственных связей», — подчеркнул Климов.

Он добавил, что успешный ход спецоперации напрямую зависит от решения множества задач, которые помогут держать нашу армию на современном уровне.

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