Власти США помогут Украине продолжать боевые действия, по крайней мере, до инаугурации нового американского президента. Запад осознал, что поражение неизбежно и стремится отложить его еще хотя бы на несколько месяцев, заявил британский аналитик Александр Меркурис YouTube-каналу The Duran .

По его мнению, приоритетной задачей для Белого дома стало не допустить, чтобы Украина пала при нынешнем президенте. Поэтому США помогут ей бороться еще три-четыре месяца.

«США делают все возможное, чтобы Украина продолжала бороться не только после выборов, но и после вступления в должность нового президента», — сказал Меркурис.

По мнению британца, западные чиновники, как и украинские военные, осознали тщетность усилий. Они поняли, что Россия победит.

За пост президента США поборются республиканец, противник безвозмездного финансирования Украины Дональд Трамп и демократ, последовательница нынешнего лидера Камала Харрис. Украинский президент Владимир Зеленский заявил о существовании трех сценариев развития событий в зависимости от того, кто победит на ноябрьских выборах.