Довоенная подготовка. Более 700 человек прошли курсы в подмосковном клубе «Ярополк» | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 00:10 Довоенная подготовка. Более 700 человек прошли курсы в подмосковном клубе «Ярополк» Шадриков: более 700 человек прошли довоенную подготовку в клубе «Ярополк» Телеканал «360»

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В Подмосковье растет число желающих пройти службу по контракту. В регионе доступны занятия по довоенной и начальной военной подготовке. Такой проект начал существовать в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» в качестве поддержки спецоперации, рассказал директор организации Илья Шадриков ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360».

«Ярополк» осуществляет довоенную подготовку, так как средний возраст учащихся — 35-37 лет, хотя клуб принимает всех желающих от 17 лет и старше. Чтобы попасть на курсы, необходимо иметь российское гражданство, а также заполнить анкету.

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«Мы открыли уроки буквально сразу через пять дней после начала мобилизации. Все это начиналось и до сих пор идет в нашем клубе, но сейчас мы глобально выросли. <…> За это время у нас более 700 человек прошло, и более 70 в зоне специальной операции», — поделился Шадриков.

В клубе обучают зачистке и ведению боевых действий в городской среде и в лесу, медицине. Также есть уроки от военного психолога. Сейчас на занятия стабильно приходят 35-40 человек, подчеркнул директор клуба.

Он добавил, что идею довоенной подготовки поддержала администрация городского округа Красногорск, а затем — главное управление региональной безопасности Московской области.

Сейчас тактика стрельбы у нас идет как в помещении, как и в лесистой местности уже с применением холостых. <…> Для человека это играет немаловажную роль — пройти этот психологический момент, потому что многие боятся взрывов. <…> Мы сейчас учим всему этому. Но, прежде чем они перешли на стрельбу с холостыми боеприпасами, они прошли около 120 уроков холостого тренажа и множество лекций. Илья Шадриков директор клуба «Ярополк»

Ранее участник специальной операции из Узбекистана получил в Одинцове российский паспорт. Мужчина заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России в январе 2024 года.