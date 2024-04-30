Боец СВО из Узбекистана получил паспорт РФ в Одинцове | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 16:11 Боец СВО из Узбекистана получил паспорт РФ в Одинцове Медиасток.рф

Читать 360 в

Участник специальной военной операции из Узбекистана получил паспорт гражданина России. Об этом сообщили в администрации Одинцовского городского округа.

Документ бойцу вручили сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России.

Реклама

Военнослужащей заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах страны в январе 2024 года.

Бойца поздравили с приобретением гражданства, а также поблагодарили за доблесть и отвагу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».