Боец СВО из Узбекистана получил паспорт РФ в Одинцове | 360°

30 апреля 2024, 16:11
Боец СВО из Узбекистана получил паспорт РФ в Одинцове
Участник специальной военной операции из Узбекистана получил паспорт гражданина России. Об этом сообщили в администрации Одинцовского городского округа.
Документ бойцу вручили сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД России.
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Военнослужащей заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах страны в январе 2024 года.
Бойца поздравили с приобретением гражданства, а также поблагодарили за доблесть и отвагу.
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