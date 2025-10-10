Достижимые цели для ударов ВСУ. Зеленский назвал два города в Ленобласти

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Приморск и Усть-Лугу достижимыми целями для атак ВСУ. Об этом он написал в Telegram-канале .

«Есть позитив, потому что были разные у нас моменты, и сейчас мы уже говорим не об единичных случаях. Мы понимаем, что Усть-Луга, Приморск — достижимы», — написал он.

Он добавил, что украинские атаки якобы привели к дефициту бензина в России.

До этого российские военные сбили новейшую украинскую крылатую ракету «Фламинго», летевшую в момент атаки со скоростью 600 километров в час.

Ранее в Ленинградской области российские военные сбили семь дронов ВСУ, но из-за падения обломков в промзоне города Кириши вспыхнул пожар.