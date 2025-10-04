Из-за атаки БПЛА разгорелся пожар в промзоне в Ленобласти

Из-за упавших обломков беспилотника вспыхнул пожар в промзоне города Кириши в Ленобласти. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что в Киришах работают системы противовоздушной обороны. Всего военные нейтрализовали в области семь дронов.

«Есть возгорание в промзоне. Пожарные службы приступили к тушению», — написал губернатор.

По его словам, спасатели ликвидировали пожар, экологическая обстановка осталась в норме, превышений по ПДК не обнаружили.

«Отбой воздушной опасности в Ленинградской области», — добавил Дрозденко.

В ночь на 4 октября средства ПВО уничтожили над российскими регионами более 100 дронов. Беспилотники поразили в Брянской, Волгоградской, Курской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Ленинградской, Калужской, Смоленской и Новгородской областях, а также в Крыму и над Черным морем.