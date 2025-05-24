Россия вернула из украинского плена еще 307 военнослужащих

Россия вернула еще 307 бойцов в рамках обмена с Украиной «1000 на 1000»

С подконтрольной киевскому режиму территории вернули еще 307 бойцов ВС России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Обмен состоялся в рамках договоренности, которую Россия и Украина достигли на переговорах в Стамбуле. Взамен украинской стороне передали 307 военнопленных ВСУ.

Освобожденных российских военнослужащих привезли в Белоруссию, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Дальше бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

«Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен», — подчеркнули в ведомстве.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, после завершения обмена Россия предоставит Украине проект документа об урегулировании кризиса.