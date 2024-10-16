По его словам, некий Гамлет взял в заложники девушку в пункте выдачи заказов маркетплейса.

«Он ее бьет, угрожает ей, оскорбляет, девушка плачет. Ее подруга позвонила мне с данными словами, я выдвинулся на место, незамедлительно выдвинулся, приезжаю, позвал этого Гамлета, постучался к ним», — поделился молодой человек.

Мужчины сели в машину, бойца СВО повезли в неизвестном направлении. На месте драки злоумышленник схватился за бейсбольную биту.

«Ударил меня по голове, дальше я начал самообороняться», — рассказал Денис.

Когда Гамлет пришел в себя, он взялся за нож и исколол им потерпевшего.

«Он исподтишка опять достает нож и набегает на меня с этим ножом. Начинается опять драка, получаю ножевые ранения. <…> Далее я увидел, что у меня начинает течь кровь. Я это понял по состоянию, так как у меня был резкий упадок сил. Чувствовал шоковое состояние. Побежал искать скорую помощь и поймал попутку. Меня довезли до пункта, где оказали мне первую медицинскую помощь», — отметил боец СВО.

По его словам, он получил ушибы мягких тканей головы и ранения в области копчика, ягодиц, рук и подмышек. Сначала мужчина лечился в больнице, потом его отправили домой.

Нападавшего арестовали, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры. Его заключили под стражу до 13 декабря 2024 года.