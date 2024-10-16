Напавшего на бойца СВО в Волоколамске арестовали

Суд арестовал напавшего на бойца СВО в Волоколамске до 13 декабря

Напавшему на бойца спецоперации в Волоколамске избрали меру пресечения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Сегодня суд с учетом позиции представителя Волоколамской городской прокуратуры избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 декабря 2024 года», — сообщили в надзорном ведомстве.

Обвиняемый не признал вину и отказался от дачи показаний.

По данным прокуратуры, 12 октября житель Волоколамска напал на сотрудницу маркетплейса. Потерпевшая вырвалась и попросила помощи у своего знакомого. В результате между двумя мужчинами произошел конфликт, злоумышленник ударил оппонента бейсбольной битой и исколол ножом.

Мать потерпевшего рассказала, что нападавший держит в страхе весь город. На мужчину ранее жаловались в полицию.