Дорожный рабочий пострадал от удара БПЛА по гражданскому автомобилю в ЛНР

Боевики ВСУ атаковали беспилотниками гражданский автомобиль в ЛНР. Об этом в «Максе» сообщило правительство республики

Беспилотник ударил по автомобилю Hyundai Solaris в Белолуцке, муниципальный округ Новопсковский.

«В результате удара произошло возгорание авто. В машине находилась семья из трех человек. К счастью, никто из них не пострадал», — отметили в сообщении.

В результате атаки ранения получил сотрудник дорожной службы, который в момент удара работал недалеко на дорожной технике. Пострадавшего доставили в больницу.

Белгородский оперштаб сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в больнице от полученных ран скончался мужчина, еще двое мирных жителей ранены. Один пострадал от FPV-дронов, влетевших в дом, второй — в машине.

Также при детонации повреждены более 40 домов. В селе Беловское пострадали пять женщин, одной из них поставили диагноз «акубаротравма».