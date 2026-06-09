В Белгородской области из-за атак беспилотников погиб человек, двое ранены

В Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ погиб мужчина, еще двое мирных жителей ранены. Об этом сообщает региональный оперштаб в «Максе» .

В поселке Красная Яруга мужчина после удара БПЛА получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Еще два жителя области были ранены, один из них в собственном доме, куда влетели два FPV-дрона, другой в машине.

Также в оперштабе сообщают о многочисленных повреждениях жилых домов, социальных объектов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Накануне в результате атак беспилотников ВСУ в регионе были ранены два мирных жителя. Их доставили в больницы.