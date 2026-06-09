В Белгороде при детонации получили повреждения более 40 жилых объектов

Более 40 жилых домов получили повреждения в результате детонации в Белгороде. Об этом сообщил региональный оперштаб в «Максе» .

В 38 многоквартирных и четырех частных домах выбило стекла. Кроме того, пострадали один социальный и шесть коммерческих объектов.

Также в утренней сводке за прошедшие сутки сообщается об обстрелах поселков и ударах беспилотников по поселкам в Белгородском округе. Всего были повреждены более 230 квартир и частных домов, социальные и коммерческие объекты.

В селе Беловское пострадали пять женщин, одной из них поставили диагноз «акубаротравма».

Ранее при атаке БПЛА по машине в Белгородской области была ранена двенадцатилетняя девочка. Ее доставили в больницу.