Появилось видео «дороги смерти» из техники ВСУ в Курской области

В Курской области появилась «дорога смерти» из подбитой техники Вооруженных сил Украины. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Судоплатов» .

«Дорога смерти» пролегает по пути в поселок Коренево.

«Парад уничтоженной техники ВСУ в Курском приграничье», — написали авторы поста.

Они добавили, что Вооруженные силы России смогли парализовать подвоз врага для группировки в населенном пункте Ольговка.

Ранее расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Артиллеристы использовали осколочно-фугасные боеприпасы. Расчеты «Гиацинт-Б» работают совместно с подразделениями БПЛА.

В Николаевской области ВС России ударили по эшелону со снарядами для ВСУ. Для атаки использовали ОТРК «Искандер-М».