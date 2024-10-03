«Дорогу смерти» из подбитой техники ВСУ под Курском сняли на видео

В Курской области появилась «дорога смерти» из подбитой техники Вооруженных сил Украины. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Судоплатов».
«Дорога смерти» пролегает по пути в поселок Коренево.
«Парад уничтоженной техники ВСУ в Курском приграничье», — написали авторы поста.
Они добавили, что Вооруженные силы России смогли парализовать подвоз врага для группировки в населенном пункте Ольговка.
Ранее расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Артиллеристы использовали осколочно-фугасные боеприпасы. Расчеты «Гиацинт-Б» работают совместно с подразделениями БПЛА.