Жительница Курской области рассказала, что жила под обстрелами без света и связи

Жители курского приграничья, эвакуированные в безопасные районы, активно дают показания военным следователям. Видео с рассказом одной из женщин оказалось в распоряжении 360.ru.

«Дом мой разбили. Ехать мне некуда. Полностью разбили. А что дальше делать, я не знаю» — заявила пострадавшая.

Они с мужем оставались там с 6 по 22 августа, несмотря на обстрелы. По рассказам женщины, они не спали ночами, уходили в укрытия. У них не было ни света, ни газа, ни связи. Чтобы позвонить сыну, живущему далеко, они ходили к вышке сотовой связи.

«Возле дома сидим с моим мужем… Проехали четыре танка. А потом один танк остановился. Остановился и осветил наш дом», — рассказала женщина.

Другая жительница села в Курской области сообщила следователям, что ВСУ часто обстреливали населенные пункты, в которых не было военных. Они атаковали гражданские автомобили и использовали при обстрелах кассетные боеприпасы.