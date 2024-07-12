«Должен быть мир». Трамп высказался о конфликте на Украине

Экс-президент США Трамп: конфликт на Украине не следовало начинать

Конфликт на Украине вообще не следовало начинать. Об этом сообщил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», — написал политик.

Таким образом Трамп отреагировал на публикацию венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в которой тот рассказал об обсуждениях с экс-лидером США всех способов достижения мира.

Орбан и Трамп встретились во Флориде после саммита НАТО. В рамках встречи стороны обсудили «мирную миссию» по урегулированию украинского конфликта.

Премьер Венгрии уже посетил Киев, Москву и Пекин, где провел переговоры на высшем уровне. О результатах поездки Орбан доложил главе Европейского совета Шарлю Мишелю.