Дочь узнала на видео пропавшего после издевательств ВСУ пенсионера из Суджи

В беседе с журналистами издания женщина отметила, что на кадрах видно, как отец показал военным старый украинский паспорт. Оказалось, что документ он привез в Россию с Донбасса в 2014 году.

«Где он его нашел, я не знаю. У него давно новый паспорт, он россиянин. А этот паспорт был в Гоголевке, получается», — объяснила она.

Дочь заявила, что очень рада видеть отца живым. Теперь она надеется, что они смогут воссоединиться.

На опубликованных украинским МВД кадрах мужчина рассказал, что его зовут Александр. По словам пенсионера, он несколько дней бродил по оккупированным ВСУ улицам. Также он заявил, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что одним из националистов на видео был 38-летний житель Ивано-Франковской области Василий Данилюк. Дочь пропавшего пожилого мужчины ранее уточнила, что после усиления обстрелов ВСУ привезла отца из села Гоголевка к себе домой в Суджу. Позже пенсионер ушел из квартиры и пропал.