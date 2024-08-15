Мэр Льгова призвал жителей не возвращаться домой до улучшения ситуации

Глава города Льгова Курской области Алексей Клемешов рекомендовал уехавшим жителям не возвращаться в свои дома из-за сложной оперативной обстановки. Видеообращение опубликовали в его Telegram-канале .

Клемешов добавил, что сегодня был один из самых сложных дней в современной истории города.

«Всем тем, кто выехал из города, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки. Тем, кто хочет его покинуть, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112», — сказал он.

Глава города попросил местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Если ее включили, что нужно зайти в здание и отойти от окон. Кроме того, Клемешов напомнил о запрете приближаться к любым подозрительным предметам и обломкам.

Сегодня силы противовоздушной обороны сбили над Льговом ракету ВСУ с кассетными боеприпасами. Ее обломки ранили четырех человек, были повреждены дома, автомобили и спортивный объект.